Rolling Stones a Madrid via al tour "Sixty", con l'omaggio a Charlie Watts

Il 21 giugno a Milano, allo stadio San Siro



I Rolling Stones hanno aperto a Madrid il loro nuovo tour “Sixty”, che celebra i sessant’anni di carriera. Per la prima volta la band di Mick Jagger sale sul palco senza il batterista Charlie Watts, mancato lo scorso agosto, e in suo onore tra maxischermi proiettano la sua immagine, accompagnata dalle note di Street fighting man, seguita da 19 Nervous breakdown, Sad sad sad e Tumbling dice.

Al Wanda Metropolitano, lo stadio dell’Atletico Madrid, Jagger corre per i 55 metri del palco come se fosse l’argentino De Paul, polmone dei “Colchoneros”, festeggia i 75 anni di Ron Wood e non si risparmia un solo attimo.

C’è anche uno slancio di modernità, nello show di questi adorabili “dinosauri” del rock: sugli schermi compare un elenco di brani richiesti dal pubblico e la scelta finale ricade sulla mitica “Beast of burden”.

Un pregevole mix di classe e adrenalina che presto approderà in Italia: appuntamento a San Siro, il prossimo 21 giugno.

