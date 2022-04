"Armi nucleari se verremo attaccati". Corea del Nord, Kim Jong Un come Putin

La Corea del Nord preannuncia l'utilizzo della bomba atomica

La guerra in Ucraina non accenna a fermarsi. Sono ormai 40 giorni che le truppe di Putin attaccano tutte le principali città del Paese. I negoziati sono saltati per l'ennesima volta dopo i ritrovamenti dei civili morti con le mani legati a Bucha, la cittadina a nord di Kiev. La Russia continua anche a minacciare l'Europa sulla chiusura del gas. Ma altre parole durissime arrivano dalla non lontana Corea del Nord. Kim Jong Un segue le tracce di Putin e avverte il mondo.

La Corea del Nord si oppone alla guerra, ma se la Corea del Sud sceglie lo scontro militare e in caso di attacco preventivo, allora le forze nucleari del Nord dovranno attaccare. E' l'avvertimento lanciato dalla potente sorella di Kim Jong Un, Kim Yo Jong, dopo le recenti affermazioni del ministro della Difesa sudcoreano su un eventuale attacco preventivo contro il Nord. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana Kcna.

Leggi anche: