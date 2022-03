"Ci serve intervento militare". Russia chiede alla Cina di entrare in guerra

Guerra, Putin chiede a Xi l'intervento armato: Casa Bianca in allarme

La guerra in Ucraina non si ferma. Putin continua ad attaccare in tutto il territorio. Le offensive, nel ventesimo giorno di conflitto armato, si concentrano sulla zona sud del Paese, isolare Mikholaiev per ottenere il via libera su Odessa, questo l'obiettivo della Russia. Ma intanto nella tarda serata di ieri Mosca ha esplicitamente chiesto alla Cina di schierarsi al suo fianco. Putin ha sollecitato Xi Jinping per ottenere attrezzature militari a sostegno della sua invasione dell'Ucraina. Suscitando la preoccupazione della Casa Bianca. Funzionari statunitensi hanno rivelato al Financial Times che la Russia ha chiesto equipaggiamento militare e altra assistenza dall'inizio dell'invasione, senza fornire ulteriori dettagli sulle richieste. Un'altra fonte ha rivelato che Washinton si prepara ad avvertire gli alleati. In caso di sì di Pechino inizierebbe la terza guerra mondiale.

Liu Pengyu, il portavoce dell'ambasciata cinese a Washington, ha affermato di non essere a conoscenza di alcuna notizia che la Cina possa essere disposta ad aiutare la Russia per le attrezzature militari. "La Cina è profondamente preoccupata e addolorata per la situazione in Ucraina", ha detto Liu. "Speriamo sinceramente che la situazione si allenti e la pace torni presto". Lo scrive il 'Financial Times' in un articolo da Washington. La "priorità ora è impedire un ulteriore aumento della tenzione o che la situazione in Ucraina vada fuori controllo".

