Cina, città di Jiaxing sottopone ai cittadini vaccinazione anti Covid-19

La città cinesi di Jiaxing l'ha nominata "vaccinazione di emergenza" anti Covid-19 ed è stata offerta ai suoi abitanti. E' la prima volta che accade una cosa del genere nel Paese e viene effettuata con un vaccino non commercialmente approvato. Le persone di età compresa tra i 18 ei 59 anni in situazione "di urgenza" potranno recarsi in ospedale per la somministrazione del vaccino dalla società privata Sinovac, un vaccino che viene già fatto agli operatori sanitari. Le autorità non hanno chiarito che cosa intendano per situazione "di urgenza", nè hanno chiarito il numero delle persone che ha già ricevuto il vaccino, che viene somministrato in due dosi a 28 giorni di distanza e per un costo totale di 400 yuan (circa 51 euro).