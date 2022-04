Consigliere di Putin: "Il Donbass non ci basta più. Ci giochiamo l'esistenza"

Guerra Russia Ucraina, "Kiev doveva fermarsi prima, ora è troppo tardi"

La guerra in Ucraina continua senza sosta da oltre due mesi. Putin non intende fermarsi e intensifica gli attacchi non solo nell'Est del Paese ma colpisce con missili anche altre città, chiaro segnale di un conflitto armato che sta diventando sempre più intenso e imprevedibile. Rodionov, capo del centro studi legato al ministero della Difesa di Mosca: "Bisogna andare avanti o sarà un fallimento. È in gioco - spiega uno stretto consigliere di Putin al Corriere della Sera - la nostra esistenza. Se l’Ucraina non sarà denazificata e demilitarizzata fino in fondo, questa Operazione militare speciale verrà ricordata come un fallimento. Bisogna solo andare avanti. Mesi fa noi abbiamo ricevuto il compito di studiare diversi progetti teorici di spartizione dell’Ucraina. Ma il primo, ovvero la semplice liberazione del Donbass, ormai è superato dagli eventi e dall’ostinazione del regime di Kiev nel procrastinare la resa".

"Ormai - prosegue Rodionov al Corriere - non è più in gioco l’esistenza delle due repubbliche separatiste filorusse, come le chiamate voi occidentali, ma l’esistenza stessa della Russia, come appare chiaro dall’escalation verbale di questi giorni. Questa è una operazione difensiva. Io sono tra quelli che per otto anni hanno implorato Putin di intervenire mandando le truppe in Ucraina. Ma lui riponeva ancora qualche speranza nell’Occidente. Adesso, finalmente, siamo alla rottura totale. Non si tratta più di impedire all’Ucraina di entrare nella Nato. Ma di creare una nuova nazione che ci protegga dalle manovre occidentali".

