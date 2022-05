Draghi a Washington, l’ambasciatrice Zappia: “Segno di vicinanza Italia-Usa”

Draghi negli Stati Uniti da Biden, l'ambasciatrice italiana a Washington, Mariangela Zappia: "La visita del premier è segno vicinanza in fase complessa"

La visita del presidente del Consiglio, Mario Draghi, negli Usa "darà visivamente il segno dell'amicizia tra Italia e Stati Uniti". Lo ha dichiarato l'ambasciatrice italiana negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, ospite del “Caffè della Domenica”, trasmissione su Radio 24 di Maria Latella. "Per Draghi è la prima visita da presidente del Consiglio negli Usa, che conosce molto bene anche per avervi vissuto, ed è il segnale di quanto vicini siano i due governi in una fase storica complessa", ha proseguito Zappia. Il presidente del Consiglio "sarà a Washington per un paio di giorni e il momento più importante sarà l'incontro con Biden, nel primo giorno della visita", ha detto ancora l'ambasciatrice, sottolineando che "sono tanti gli argomenti che saranno sul tavolo: naturalmente si parlerà molto della guerra in Ucraina, di quanto stiamo facendo insieme come alleati per sostenere Kiev di fronte a un'aggressione che ci ha colto di sorpresa e che è totalmente inaccettabile".

"Usa apprezzano risposta forte e unitaria dell'Ue"

"Gli Stati Uniti apprezzano moltissimo il fatto che risposta" dell'Unione europea alla guerra in Ucraina "sia stata forte e unitaria", ha proseguito l'ambasciatrice Zappia. Gli Usa, ha aggiunto, "sono anch'essi molto presenti", mentre "il rapporto Usa-Europa si rafforza". Ha poi sottolineato che si agisce insieme "per rafforzare l'Ucraina con ogni mezzo" e si lavora per "proteggere il fianco orientale dell'Alleanza e renderla pronta. Tutto ciò nella consapevolezza che l'obiettivo principale deve essere ripristinare le condizioni per la pace".

"Per gli Stati Uniti Roma è anello congiunzione con Ue"

"Quando si guarda all'Unione europea è inevitabile pensare ai Paesi che trainano questa costruzione. Ho molto chiara la sensazione, ma ho anche segnali molto evidenti, di quanto l'Italia rappresenti per gli Usa non solo l'alleato storico che è sempre stato, ma anche il punto principale di riferimento come anello di congiunzione, ponte verso l'Ue".

"Di fronte a sfide epocali mostra la sua forza"

"Vediamo benissimo quanto l'Ue è stata in grado di reagire non solo a questa crisi" in Ucraina, "ma anche a quella precedente del Covid-19, tuttora in corso: il grande progetto europeo messo di fronte a sfide così epocali e inedite sta mostrando tutta la sua forza e addirittura sta accelerando un processo di integrazione che su alcune cose era andato troppo a rilento. Una tra tutte, l'Europa della difesa, idea che l'Ue debba esser in grado di avere anche una difesa comune".

