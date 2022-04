Gas: Gentiloni, tetto Ue su prezzo complicato, faremo proposta

Ucraina: Gentiloni, lavoriamo ad altri pacchetti sanzioni Russia

"Stiamo lavorando a ulteriori pacchetti di sanzioni, che non comprendono il settore energetico in questo momento, e soprattutto stiamo lavorando per cecare di limitare la possibilita' di aggiramento di queste sanzioni". Lo ha affermato il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, a margine dei lavori del Forum Ambrosetti, a proposito di nuove misure verso la Russia. "Abbiamo messo in piedi tra Unione europea e Stati Uniti una task force 'Freeze and Seize', che ha l'obiettivo di lavorare sugli asset degli oligarchi, sulla conversione dei rubli, per evitare che queste sanzioni gia' molto significative vengano aggirate. Gli Stati Uniti hanno messo sul tavolo giorni fa ulteriori pacchetti che si indirizzano a tecnologie e filiere collegate all'industria militare russa, e questo e' un percorso che puo' essere seguito dall'Unione".

Ucraina: Gentiloni, linea risposta comune Ue deve continuare

La linea di risposta comune dell'Unione europea alla guerra scatenata dalla Russia in Ucraina "e' stata portata avanti con forza, con unita' e grande collaborazione dei nostri alleati. Questa linea deve continuare, non farsi influenzare da ricatti, da ultimatum, come quelli che abbiamo visto in questi ultimi giorni". E' la convinzione del commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, presente oggi al Forum Ambrosetti di Cernobbio. "Certo - prosegue - e' una risposta che ha un costo, anche economico, incomparabile con il costo che avrebbe un allargamento della guerra o con il costo che avrebbe dare il via libera all'aggressione militare della Russia E' un costo che dobbiamo gestire e che dobbiamo gestire insieme. E' molto importante che la risposta sia una risposta europea comune".

Ue: Gentiloni, riforma patto stabilità, no ritorno regole rigide

"Di fronte a un'economia che rallenta tornare a regole rigide sarebbe controproducente; dobbiamo mantenere l'impegno, prima della pausa estiva, di avanzare le nostre proposte di riforma". Lo ha affermato il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, a margine dei lavori del Forum Ambrosetti di Cernobbio, interpellato su un cambiamento delle regole del patto di stabilita'. "Il fatto che le previsioni di due mesi fa di uno sviluppo economico che ci riportasse a riprendere un percorso di crescita, non solo a raggiungere livelli pre-pandemia ma anche andare molto oltre, sono oggi circondate da notevole incertezza - ammette - rende la discussione sulla riforma del patto di stabilita' piu' importante".

Ucraina: Gentiloni, si è guadagnata a pieno titolo partecipazione a Ue

"L'Ucraina coi valori che ha difeso e col sacrificio che ha sofferto in queste settimane si e' guadagnata a pieno titolo la partecipazione alla famiglia Europea. Il percorso manterrà le sue tappe ma dal punto di vista delle intenzioni dei paesi membri e dello spirito che anima la commissione , l'Ucraina e' parte della famiglia europea", le parole di Paolo Gentiloni. "La Commissione europea e' chiamata a esprimere una opinione dopo la decisione del Consiglio europeo e la opinione sarà espressa piuttosto rapidamente nei prossimi mesi", aggiunge Gentiloni.

Gas: Gentiloni, tetto Ue su prezzo complicato, faremo proposta

Stabilire un tetto comune europeo al prezzo del gas "e' un argomento complicato dal punto di vista tecnico, perche' ci sono non solo diverse opinioni politiche ma diverse variabili sull'impatto che puo' avere un tetto al gas all'ingrosso". Lo ha affermato il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, parlando con la stampa a margine dei Forum Ambrosetti di Cernobbio. "E' una delle questioni su cui il consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di fare una proposta - aggiunge - e noi la faremo entro la fine del mese. E' una questione che la Commissione sta affrontando molto seriamente".

