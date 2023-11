Greta scaricata anche dai Verdi tedeschi: "Ormai s'é screditata, frasi oscene"

Ambiente, Greta Thunberg cancellata dai Verdi in Germania: "Fondamentale che qui non ci rappresenti"

Greta Thunberg é stata scaricata dal più potente partito ambientalista in Europa, i Verdi tedeschi. Le dichiarazioni dell'attivista sul conflitto tra Israele e Palestina non sono passate inosservate ed é arrivata la presa di posizione netta dal gruppo molto influente in Germania. "Devo dire - dice la copresidente dei Verdi, Ricarda Lang a Repubblica - che considero queste dichiarazioni non solo deprimenti, ma assolutamente oscene". Ai suoi occhi la fondatrice dei Fridays for Future (Fff) "si è screditata come volto del movimento per la lotta ai cambiamenti climatici". Ad Amsterdam Thunberg era salita domenica sul palco di una manifestazione ambientalista indossando la kefiah palestinese e aveva gridato a più riprese "non può esistere giustizia climatica nei Territori occupati".

Per Lang, che le ha replicato da Berlino, "Greta Thunberg sta distorcendo l’obiettivo assolutamente necessario e giusto della tutela ambientale per rappresentare una posizione unilaterale sul conflitto tra Israele e Palestina". Ma la leader dei Verdi - prosegue Repubblica - non si è fermata qui: Thunberg sarebbe colpevole soprattutto di non aver condannato gli orrori di Hamas. Si potrebbe quasi dire, ha concluso, che "stia scambiando le vittime con i carnefici" e "relativizzando il diritto di Israele a esistere". È la seconda volta che gli ambientalisti tedeschi sentono di dover prendere le distanze dai Fridays for Future. La prima volta era stato il ramo tedesco del movimento a stigmatizzare la leader: Thunberg era apparsa a ottobre in un video sollecitando uno sciopero in solidarietà ai palestinesi. "Sta ferendo molte persone. Per noi è fondamentale che non ci rappresenti in Germania", hanno scritto sui social.