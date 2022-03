Guerra, gli Usa valutano scenari estremi. Putin potrebbe invadere la Moldavia

Guerra Russia Ucraina, Biden teme il peggio e schiera il "Tiger Team"

Biden è seriamente preoccupato per il possibile utilizzo di armi chimiche e biologiche da parte dei russi. Il presidente Usa teme non solo che la guerra in Ucraina continui ma addirittura che Putin si spinga oltre e invada anche altri Paesi. Questi possibili scenari hanno spinto la Casa Bianca a mettere in piedi un team di funzionari della sicurezza nazionale chiamato a valutare una eventuale reazione. Il Tiger Team, così è stato definito secondo il New York Times, si occupa di situazioni estreme, come quella, non inverosimile, che potrebbe vedere convogli di aiuti o armi Nato sotto attacco militare da parte di Mosca. La squadra di funzionari, inoltre, studia una possibile estensione del conflitto alla Moldavia o alla Georgia, e ha elaborato proposte che saranno discusse dal presidente americano, Joe Biden, nel corso del vertice dell'Alleanza.

La Russia è sempre più isolata dal mondo, si allontana la possibilità di una partecipazione di Mosca al prossimo G20. Una eventuale presenza di Vladimir Putin al vertice è "ben lontana" dal poter essere immaginata. Lo afferma il primo ministro australiano, Scott Morrison. Il capo del Cremlino era già stato invitato a novembre scorso a Giacarta, ma gli avvenimenti in Ucraina allontanano questa possibilità: "Nella stanza in cui ci riuniamo dobbiamo avere persone che non invadono altri paesi", ha aggiunto Morrison, che afferma di essere in "diretto contatto" sul tema con il presidente indonesiano Joko Widodo.

