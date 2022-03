Guerra, incendi nella zona di Chernobyl. "Alto rischio di incidente nucleare"

Guerra Russia Ucraina, 007: "A Mosca si valuta un colpo di Stato"

In Ucraina non c'è tregua, i russi continuano a bombardare le città e la guerra continua ormai da un mese. Gli uomini di Putin nella notte hanno attaccato pesantemente la zona di Chernobyl, vicino alla centrale nucleare. "I vigili del fuoco stanno cercando di estinguere gli incendi". Lo ha annunciato l'Aiea su Twitter riportando che "lievi aumenti delle concentrazioni di cesio nell'aria sono state rilevate a Kiev e in due centrali nucleari, ma non hanno posto problemi significativi a livello di radiazioni". Poco prima, il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Mariano Grossi, si era detto "gravemente preoccupata" per "la sicurezza degli impianti nucleari" e aveva avvertito che "la necessità di prevenire un incidente nucleare diventa ogni giorno più urgente".

Cresce intanto per Putin il rischio di un colpo di Stato a Mosca. Lo ha scritto un agente dell'intelligence russa a Vladimir Osechkin, attivista russo fondatore del gruppo di difesa dei diritti umani Gulag.ru. Il malcontento aumenta, scrive l'anonimo ufficiale del Fsb, citato dal Times, tra gli 007. Gli ufficiali della sicurezza "non vogliono tornare indietro all'Unione sovietica, ogni mese di guerra in più aumenta la probabilità di una ribellione".

Leggi anche: