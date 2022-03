Guerra, lo yacht Sheherazade è di Putin. "Equipaggio? Tutti agenti segreti"

Guerra, lo yacht a Marina di Carrara è di Putin, vale 700 milioni

Vladimir Putin è il proprietario del mega yacht da 700 milioni presente nel porto di Marina di Carrara. Sembra sia stato definitivamente svelato - si legge su Repubblica - il mistero che ruotava intorno alla mega imbarcazione da 140 metri. Ne sono certi Maria Pevchikh e Georgij Alburov, responsabili delle inchieste del team anti-corruzione legato all’oppositore in carcere Aleksej Navalnyj. Dall’esilio a Vilnius, sarebbero riusciti a collegare quasi la metà dei membri dell’equipaggio all’Fso, il Servizio federale di protezione che garantisce la sicurezza del leader del Cremlino.

Al mondo - prosegue Repubblica - sono solo 14 gli yacht lunghi almeno 140 metri, ma lo Sheherazade è l’unico di cui non sia noto il proprietario. Sulla carta la nave appartiene a una compagnia offshore, Bielor Asset Ltd, con sede alle Isole Marshall. Ma il suo nome, ha scritto il New York Times, avrebbe fatto pensare a uno sceicco o a un «russo super-connesso, persino Putin». Anche quest’ultimo è finito nel mirino delle sanzioni che hanno già portato al sequestro in Italia degli yacht di Gennadij Timchenko e Aleksej Mordashov e che, a inizio mese, hanno condotto la finanza a chiedere al capitano dello Sheherazade Guy Bennett-Pearce tutti i documenti in suo possesso. Tanto che Pevchikh e Alburov esordiscono: "Oggi toglieremo a Putin 700 milioni di dollari".

