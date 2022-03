"Guerra mondiale nucleare? Rischio concreto". Allarme del generale britannico

Sir Mike Jackson ha guidato l'esercito britannico durante l'invasione alleata dell'Iraq nel 2003



L'ex capo dell'esercito britannico ha affermato di "non poter escludere" che il conflitto in Ucraina abbia già scatenato l'inizio della terza guerra mondiale.

Il generale Sir Mike Jackson, ex capo di stato maggiore e numero dell'esercito britannico, ha dichiarato che l'invasione russa dell'Ucraina ha messo il mondo in un "territorio inesplorato".

Sir Mike, che ha guidato l'esercito durante l'invasione alleata dell'Iraq nel 2003, ha sottolineato che le azioni militari di Mosca hanno come risultato il fatto che il rischio di dispiegamento di armi nucleari è potenzialmente aumentato.

Sia il Cremlino che i membri dell'alleanza Nato, inclusi Regno Unito e Stati Uniti, possiedono missili nucleari.

Parlando a GB News domenica, al generale 77enne è stato chiesto se pensava che la battaglia tra Ucraina e Russia potesse degenerare in una terza guerra mondiale.

“Non posso escluderlo", ha risposto il generale in pensione. “La situazione è ora molto delicata per quanto riguarda il rapporto est-ovest. È un territorio inesplorato."

Ha aggiunto: “Grazie a Dio, finora, non abbiamo visto l'utilizzo di armi nucleari dal 1945. Ma onestamente non posso dire con sicurezza che possiamo sopravvivere un altro secolo senza utilizzarle".

Sir Mike si è detto d'accordo con quanto affermato dal primo ministro di Londra Boris Johnson secondo cui la Gran Bretagna non dovrebbe essere coinvolta direttamente nel conflitto in Europa orientale continuando a dire no alle richieste degli ucraini alla Nato di istituire una no-fly zone.

"Strategicamente dobbiamo continuare sulla strada che ora abbiamo deciso di assistenza all'Ucraina", ha spiegato.

"Dobbiamo continuare a fare pressione sul presidente russo Vladimir Putin e a isolarlo ricordando però che la nostra disputa non è con il popolo russo".

