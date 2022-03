Guerra, notte di bombe su Sumy. Morti altri bambini. Zelensky: "Genocidio"

Guerra, Usa: Biden manda la vice Kamala Harris in Polonia

La guerra in Ucraina non si ferma. Altra notte di bombe e missili russi sulle principali città del Paese. Un ragazzo di 13 anni e due donne sarebbero rimasti uccisi negli attacchi sulla città nord-orientale di Okhtyrka, nella regione ucraina di Sumy. E' quanto riferiscono i media locali. “L'aviazione nemica ha colpito le case. Cinque persone sono state salvate, due delle quali bambini. Le bombe hanno anche parzialmente distrutto il dipartimento di polizia". "È probabile che mercenari esperti provenienti da Pmc" o gruppo Wagner "siano utilizzati per combattere in Ucraina per sostenere l'invasione russa". E' quanto riporta l'ultimo aggiornamento dell'intelligence della Difesa britannica. La vicepresidente Usa Kamala Harris è arrivata in Polonia. L'Air Force Two è atterrato all'aeroporto internazionale Chopin di Varsavia poco dopo le 22 di ieri, ora locale. Harris dovrebbe iniziare gli incontri con i leader polacchi in mattinata.

Intanto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha denunciato l'attentato all'ospedale pediatrico e al reparto maternità di Mariupol, in un apparente appello al popolo russo. "Un ospedale pediatrico, un reparto maternità. Hanno minacciato la Federazione Russa? Cos'è questo Paese, la Federazione Russa, che ha paura degli ospedali, dei reparti di maternità e li sta distruggendo? Zelensky ha definito l'attentato "oltre l'atrocità". I bombardamenti aerei su un ospedale pediatrico sono la prova definitiva del genocidio degli ucraini in corso”, ha ripetuto. "Putin? “Penso che tratterà. Penso che veda che siamo forti".

