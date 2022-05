Guerra nucleare? Solo gli scarafaggi si salverebbero, tu che leggi no

Guerra nucleare possibile, i consigli e le conseguenze

Faccio seguito all’articolo di oggi 26 maggio 2022 L'Italia diffonde il piano anti-atomica. Sigillare gli infissi e aria calda" con il quale si fa sapere, da parte del Ministero della Giustizia, come comportarsi in caso di attacco nucleare. Ovviamente, le persone che hanno ricevuto e letto le raccomandazioni sul “da farsi” in caso di attacco nucleare sicuramente hanno avuto un mini-choc nell’apprendere quanto potrebbe accadere, da rivedere il film: “The day after”.

Vi sono molti siti specializzati che danno indicazioni e suggerimenti in caso di attacco nucleare. I consigli sono sempre i benvenuti, ma… c’è un ma! Il mondo avendo avuto esperienza diretta delle conseguenze sull’essere umano, sugli esseri viventi e sulle cose, con le bombe sganciate su Hiroshima e Nagasaki, citate sempre come esempio, oggi si deve tenere conto che le bombe atomiche non sono quelle sganciate nel 1945, purtroppo hanno subito una variazione e sono passate dai kilotoni ai megatoni, dalla singola testata alla multipla, hanno un raggio di azione ben diverso (molto più ampio) al quale dobbiamo aggiungere la caduta del pulviscolo radioattivo che non è dato sapere quant’è la sua durata, oltre a ciò bisogna considerare la direzione e la velocità dei venti, ancora non sappiamo quanto un essere umano possa sopravvivere avendo avuto contatto diretto con la polvere radioattiva.

A solo titolo di esempio desidero citare l’isola di Mururoa (Polinesia Francese) che per circa 30 anni è stata un poligono sperimentale di test nucleari (circa 179) sia in superficie sia in profondità, attualmente non è abitata ed è “vegliata” da navi militari. Per eventuali dettagli si può accedere al sito: Disastro nucleare, quali conseguenze e come difendersi | Forze Italiane. Tutte la persone che hanno avuto modo di frequentare i corsi NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) ben sanno cosa stiamo trattando ed anche le relative conseguenze. Ora, per concludere ed essere pragmatici possiamo affermare che gli esseri viventi che hanno più opportunità di sopravvivenza in una esplosione nucleare sono gli scarafaggi. Potremo mai imitarli?

