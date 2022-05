L'Italia diffonde il piano anti-atomica. "Sigillare gli infissi e aria calda"

Guerra Russia Ucraina, piano anti-nucleare: "Muoversi dietro un muro"

L'Italia teme un attacco atomico. Il segnale è arrivato in maniera chiara dal governo. Il ministero della Giustizia, infatti, ha fatto arrivare al tribunale di Roma un documento ufficiale con tutte le specifiche da adottare in caso di attacco nucleare. Evidentemente le minacce della Russia e lo stato di avanzamento della guerra in Ucraina, che si combatte senza sosta da tre mesi, adesso fanno davvero paura. Una dozzina di pagine - si legge su Repubblica - che di prima mattina arrivano sui tavoli dei giudici di Roma. Tra i quali si diffonde subito la preoccupazione. Perché un documento del genere, in anni e anni di lavoro non gli era mai capitato. Allarme nel leggere come ci si deve comportare trovandosi a vivere una minaccia "biologica, chimica, radiologica, nucleare".

Per capire, - prosegue Repubblica che ha visionato il documento - leggiamo il passaggio che riguarda il rischio di possibili radiazioni: "Si consigliano quattro regole. Cercare riparo al centro di una stanza priva di finestre. Il luogo ideale è quello in cui non è possibile la ricezione di trasmissioni radio in modulazione di frequenza". E ancora: «Se possibile, riscaldare la stanza in quanto l’aria calda determina pressioni positive e ostacola la penetrazione dei contaminati». E poi: "Usare le risorse disponibili per proteggere i polmoni e difendere il corpo dalle radiazioni muovendosi dietro un muro". Infine: "Chiudere gli accessi d’aria, ivi comprese le fessure degli infissi, anche con metodi speditivi (carta, nastro adesivo…)". Le testimonianze dei magistrati, che hanno avuto accesso al documento, descrivono uno stato di angoscia profonda: "Nemmeno ai tempi del terrorismo o degli attentati della mafia mi era capitato di leggere una cosa del genere".

