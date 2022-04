Guerra Russia Ucraina, Putin destituito: congiura dei servizi segreti russi

Guerra Russia Ucraina, Putin destituito dai servizi segreti?

Vladimir Putin potrebbe essere destituito in Russia? La tesi viene raccontata da Thomas Friedman del NYTimes secondo le perdite dell’esercito russo potrebbero portare i servizi segreti di Mosca a destituire lo Zar. Altri analisti però, ritengono questo scenario per il momento molto improbabile. Vediamo la situazione.

La tesi di Thomas Friedman su Putin destituito a causa di una guerra in Ucraina che sta portando perdite importanti per la Russia. "L’esercito russo è un’istituzione orgogliosa e, se continua a subire sconfitte catastrofiche in Ucraina, posso immaginare una situazione in cui o Putin vuole decapitare la leadership del suo esercito — per farne il capro espiatorio del suo fallimento in Ucraina — o l’esercito, sapendo quel che sta per accadere, cerca per primo di cacciare Putin".

Russia, Putin destituito dai servizi segrti? I dubbi sulla tesi di ribellione allo Zar

Putin sollevato si o no? Andrei Soldatov e Irina Borogan di Agentura.ru, sito specializzato sui servizi segreti russi non sono d'accordo con la tesi di Friedman e ritengono che non verosimile la tesi di un colpo di stato in Russia ai danni di Putin. Nel corso di un intervento a Foreign Affairs hanno infatti spiegato: "L’ultima volta che l’esercito russo lanciò una ribellione aperta fu nel 1825, quando i Decabristi tentarono di detronizzare lo zar Nicola I; la rivolta fallì disastrosamente, con la maggior parte dei capi dei golpisti uccisi o esiliati". E su quanto accadde nell’ottobre del 1993 sottolineano: "Un gruppo di ex veterani sovietici che si autodefinivano Unione degli Ufficiali prese parte a una rivolta ultraconservatrice, ma furono arrestati prima che la ribellione prendesse il via".

