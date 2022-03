Guerra Russia Ucraina, vescovo di Altamura: Nato responsabile del conflitto

L'appello di Giovanni Ricchiuti: "La Nato ha colpe gravi"

L'arcivescovo Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi, è convinto che la Nato abbia una responsabilità per l'attuale conflitto in Ucraina ed è contrario all'invio di armi e all'ipotesi di aumentare le spese militari, lo ha affermato durante un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano.

"Sono ancora del parere che una delle motivazioni per cui oggi Russia e Ucraina sono in questo conflitto drammatico e gravissimo, sia stata proprio l'ipotesi di allargare la Nato fino a Kiev -sottolinea -. Penso che se oggi la Nato assicurasse di non avere alcuna volontà di andare a impiantare missili o basi in Ucraina, potrebbe contribuire fortemente a smorzare la tensione".

L’arcivescovo definisce l'invio di armi in Ucraina "un punto davvero dolente" e propone un tavolo di pace a Kiev tra tutti i leader europei come valida soluzione per affrontare il conflitto. Secondo Ricchiuti anche il Pontefice sarebbe pronto ad andare in Ucraina: "Secondo me non aspetterebbe un attimo a partire se insieme a lui ci fosse una 'coalizione', una interposizione di disarmati".

Infine sulla questione legata alle spese militari aggiunge: "La politica sembra sorda alle richieste dei giovani e anche all'appello di 50 scienziati premi Nobel, tra cui Carlo Rovelli, che hanno chiesto di ridurre del 2% la spesa militare, calcolando che si potrebbe creare un fondo di solidarietà tra nazioni di due miliardi di dollari".

