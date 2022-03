Guerra Russia Ucraina, Zelensky al Bundestag: "C'è un nuovo muro in Europa"

Guerra Russia-Ucraina, tutte le news e gli aggiornamenti dell'ultima ora

Le ultime notizie sulla guerra. Al Bundestag, ovazione per Zelensky: "Ogni bomba alza un muro con la Ue". Il presidente ucraino chiede al mondo di riconoscere la Russia come Stato terrorista.

Ucraina, testimone: rifugio in teatro Mariupol ha resistito 10.00

Il rifugio antiaereo nell'edificio del teatro di Mariupol, nella regione di Donetsk, ha resistito, e chi vi aveva cercato rifugio sarebbe, ha affermato Serhiy Taruta, un parlamentare presente nella città assediata. "Dopo una terribile notte di incertezza la mattina del ventiduesimo giorno di guerra, finalmente buone notizie da Mariupol. Il rifugio antiaereo ha resistito. Le macerie si stanno eliminando, la gente ne esce viva!" ha scritto Taruta sulla sua pagina Facebook.

Ucraina: ministro Difesa, Cremlino vuole distruggere unità Ue 09.41

"Vorrei avvisare il Cremlino non si fermerà a un Paese. Il loro piano è distruggere completamente l'Unione europea. Distruggere l'Unione dei Paesi Nato e andare anche oltre. Già oggi i missili russi cadendo a 20 chilometri dalle frontiere della Polonia, Paese dell'Unione europea e anche membro della Nato". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa ucraino, Oleksij Reznikov, intervenendo all'audizione della sottocommissione Sicurezza e difesa del Parlamento europeo.

Chernikiv: "53 civili uccisi nelle ultime 24 ore" 09.37

Cinquantatre civili sono stati uccisi nelle ultime 24 ore nei bombardamenti russi a Chernihiv, nel nord dell'Ucraina, vicino al confine bielorusso. Lo ha riferito Viacheslav Chaus, capo dell'amministrazione regionale di Chernihiv in una dichiarazione pubblicata su Facebook citato da Ukrinform. "Nelle ultime 24 ore, 53 corpi di persone civili uccise dai russi sono stati portati all'obitorio", ha detto.

Ucraina, Zelensky: entrare in Ue ci darebbe delle garanzie 09.22

"Se l'Ucraina potrebbe entrare nell'Ue ci sarebbe una garanzia" per il Paese, ma ci sono ancora degli ostacoli". Lo ha detto oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un discorso al Parlamento tedesco, del "tentativo di difesa estrema" degli ucraini di fronte all'aggressione russa.

Ucraina: Mattarella, battaglia ragioni guerra aperta da Russia 08.55

"La indivisibilità della condizione umana ci deve spingere oggi, con fermezza, insieme agli altri paesi che condividono i valori democratici, ad arginare ea maltrattare le ragioni della guerra aperta dalla Federazione Russa al centro dell'Europa". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della giornata dell'Unità nazionale. "Italiani ed siamo europei chiamati alla solidarietà e all'aiuto nei confronti delle popolazioni terribilmente colpite, e all'impegno perché' si fermino i il diritto di occupazione, si ritirino le forze di occupazione e venga ripristinato internazionale. Ora più che mai i simboli della Repubblica Italiana, in cui gli italiani si riconoscono, ci inducono a riflettere sull'importanza della libertà, della democrazia, sul valore dei diritti dell'uomo, primo dei quali è il diritto a vivere in pace. A tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita in nome di questi ideali si rivolge oggi il pensiero del popolo italiano", aggiunge.

Ucraina: Gb, invasione si è fermata, pesanti perdite per russi 08.47

L'invasione russa dell'Ucraina "si è ampiamente bloccata su tutti i fronti" con "le forze russe che hanno fatto progressi minimi sul terreno, nel mare e nello spazio aereo negli ultimi giorni, continuando a registrare pesanti perdite": così l'intelligence britannica nel suo ultimo aggiornamento sulla guerra in Ucraina."La resistenza ucraina è ancora solida e ben coordinata", prosegue la Defence Intelligence evidenziando che "la maggior parte del territorio ucraino, comprese tutte le grandi città, resta sotto il controllo ucraino".

