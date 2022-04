Guerra, sindaca trovata morta con le mani legate. Stessa sorte per il figlio

Guerra Russia ucraina, i corpi semisepolti in giardino

La guerra in Ucraina continua senza sosta. Ennesima notte di bombardamenti nel Sud del Paese. Putin adesso punta su Odessa e sulla zona di Kharkiv. Le autorità ucraine hanno denunciato il ritrovamento, in un villaggio a ovest di Kiev, di cinque corpi di civili con le mani legate dietro la schiena, tra cui quelli della sindaca, del marito e di suo figlio. La polizia ha mostrato ai giornalisti della France Press quattro corpi, compreso quello del sindaca, che era semisepolto in una pineta vicino alla sua abitazione a Motyzhyn. Un quinto corpo è stato trovato in un piccolo pozzo in giardino.

Altri due uomini trovati morti non facevano parte della famiglia del sindaco e i corpi avevano le mani legate dietro la schiena. La sindaca, Olga Sukhenko, 50 anni, suo marito e il figlio, secondo la polizia erano stati rapiti dalle truppe russe il 24 marzo. Secondo quanto riferito da alcuni residenti, la sindaca e suo marito si erano rifiutati di collaborare con le forze russe.

Leggi anche: