Guerra Ucraina, incursione aereo russo in Svezia. Referendum sulla Nato?

Svezia: "Jet russo ha violato nostro spazio aereo, inaccettabile"

Un aereo militare russo ha violato lo spazio aereo svedese. Lo ha fatto sapere l'esercito della Svezia. Il fatto è avvenuto venerdì nel tardo pomeriggio nel mar Baltico, vicino all'isola di Bornholm, quando un aereo ad elica russo AN-30 è volato verso lo spazio aereo svedese e vi è entrato brevemente, prima di lasciare l'area, hanno riferito le forze armate. L'aviazione svedese ha fatto decollare i jet da combattimento, che hanno fotografato l'aereo russo. Il ministro della Difesa Peter Hultqvist ha detto alla radio pubblica che la violazione era "inaccettabile" e "non professionale".

All'inizio di marzo in un episodio simile quattro aerei da guerra russi hanno violato lo spazio aereo svedese sul mar Baltico. Svezia e Finlandia stanno valutando l'adesione alla Nato, dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Mosca ha avvertito che una mossa del genere avrebbe conseguenze, senza fornire dettagli.

Intanto, come spiega il Manifesto "Il Vansterpartiet (partito della sinistra) ha deciso che quest’anno oltre alle loro bandiere con il garofano rosso ci saranno anche i colori blu e giallo dell’Ucraina e raccoglieranno, nelle loro postazioni, donazioni a favore dell’Unhcr per i rifugiati ucraini. È un tentativo, quello della sinistra scandinava oggi all’opposizione della premier socialdemocratica Magdalena Andersson, per rimarcare il suo sostegno alle vittime della guerra in Ucraina senza abbandonare, però, la storica posizione pacifista e neutralista. Giovedì Nooshi Dadgostar, presidente di Vansterpartiet, ha scritto un articolo sul quotidiano progressista Aftonbladet nella quale ha chiesto, esplicitamente, che il popolo svedese possa esprimersi sull’adesione del paese all’Alleanza atlantica". Ma la premier Andersson ha già detto di ritenerla una "cattiva idea".

