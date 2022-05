Guerra Ucraina, Mosca taglia l'elettricità alla Finlandia. Contatto Usa-Mosca

Guerra Ucraina, Finlandia nella Nato. E la Russia le taglia l'elettricità

La Finlandia è pronta ad entrare nella Nato. Helsinki accelera per un ingresso "senza indugio". Domenica la decisione, ma Stoltenberg assicura: "L'adesione sarà rapida". E dopo la Finlandia anche la Svezia è pronta a presentare la domanda di ammissione lunedì prossimo. Intanto la Russia minaccia di bloccare le forniture di gas da oggi. La risposta di Bruxelles è un piano per l'emergenza che si basa su "razionamento, solidarietà e tetto ai prezzi in caso di stop da Mosca". Nella bozza del RePowerEu c'e' anche la proroga della tassazione sugli extra profitti. Gazprom blocca l'export attraverso la Polonia. Stop al flusso Yamal-Europa. Si impennano i prezzi del gas. Le Borse europee in calo.

In Italia, al ritorno da Washington dove ha incontrato Biden, il premier Draghi ha riferito in Consiglio dei Ministri: "La guerra ha preso una nuova fisionomia e dobbiamo chiederci come costruire il futuro". Ma la pace - sottolinea - è quella che vorranno gli ucraini"

Ucraina: incubo guerra lunga, il Pentagono chiama Mosca

La nuova fase della guerra in Ucraina è già aperta e ieri ha segnato una svolta evidente sul campo e sulla scacchiera diplomatica. Sfumato l'obiettivo di una spedizione lampo sin dalle ore successive all'offensiva del 24 febbraio scorso, si avvia al termine anche la prima fase del conflitto, rivelatasi piu' cruenta del previsto per gli invasori russi. E' in corso il riposizionamento nel territorio orientale del paese: gli occupanti ripiegano da Kharkiv mentre le forze ucraine ne respingono l'avanzata sul fiume Severskij Donets a est di Severodonetsk, nell'area di Lugansk. Prosegue senza sostanziali effetti tattici lo stillicidio missilistico dei russi e l'assedio agli irriducibili nell'acciaieria di Azovstal.

Ieri, in una situazione di stasi se non di stallo, arriva la telefonata tra il Pentagono e la Difesa russa. Non accadeva dal 18 febbraio, sei giorni prima dell'invasione: si riapre un canale ad alto livello tra Washington e Mosca che appariva fossilizzato. Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha chiamato l'omologo russo, Serghei Shoigu, chiedendo un cessate il fuoco immediato. Non solo: il portavoce del Pentagono ha sottolineato l'importanza di tenere le linee di comunicazione aperte anche se il contatto non e' giudicato risolutivo ne' puo' preludere a un immediato cambiamento delle posizioni russe.

Appello del Pentagono al Congresso, "serve l'ok agli aiuti per l'Ucraina“

Il Pentagono rivolge un appello al Congresso Usa ad approvare entro il 19 maggio il nuovo pacchetto di aiuti a Kiev per un valore di 40 miliardi di dollari: "Dal 19 maggio - ha spiegato il portavoce John Kirby - inizieremo a non poter più inviare gli aiuti" se il pacchetto non sarà approvato, quindi occorre vararlo entro quella data per "non avere interruzioni nella fornitura" degli aiuti.

Il provvedimento ha già ricevuto l'ok della Camera dei Rappresentanti. Resta quello del Senato, dove il senatore repubblicano Rand Paul lo ha per ora bloccato dicendo che vuole capire meglio come saranno spesi questi soldi.

