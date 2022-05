Guerra Ucraina, Zelensky ringrazia Draghi. Giallo Mosca: rogo a centro shuttle

Guerra Ucraina, Kiev: "Se ne esce solo con la diplomazia"

La guerra in Ucraina può essere conclusa solo con mezzi "diplomatici". Lo ha dichiarato in un'intervista televisiva il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in una fase che vede i negoziati tra Kiev e Mosca ufficialmente interrotti. "La fine (del conflitto) sarà diplomatica", ha detto Zelensky, la guerra "sarà sanguinosa, si combatterà, ma finirà definitivamente con la diplomazia".

Si tratta di una apparente svolta nella retorica recente delle autorità ucraine. Alcuni giorni fa la vicepremier Iryna Vereshchuk, per esempio, aveva affermato che trattare con il Cremlino non avesse senso in quanto l'obiettivo di Putin era la distruzione del Paese e che, pertanto, l'unica strada fosse proseguire la guerra fino in fondo.

Colloquio Draghi-Zelensky, costante sostegno dell'Italia a Kiev

Volodymyr Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con il premier Mario Draghi "su sua iniziativa". Lo ha reso noto lo stesso presidente ucraino su Twitter. Zelensky ha riferito che "si è parlato di cooperazione difensiva, della necessità di accelerare il sesto pacchetto di sanzioni e di sbloccare i porti ucraini"; e ha aggiunto di aver ringraziato il premier "per il sostegno incondizionato all'Ucraina sulla strada per l'ingresso nell'Unione Europea".

Guerra Ucraina, il New York Times: "Kiev non può vincere"

Intanto il New York Times scrive lapidario: “La guerra in Ucraina si sta complicando e l’America non è pronta”. Il conflitto tra Ucraina e Russia potrebbe prendere “una traiettoria più imprevedibile e potenzialmente di escalation”. Altro che vittoria ucraina, come scrive il Fatto Quotidiano, che spiega: "L'invito è di chiarire gli obiettivi di lungo periodo. “Gli Stati Uniti, ad esempio, cercano di porre fine al conflitto attraverso un accordo che consentirebbe un’Ucraina sovrana e una qualche relazione tra gli Stati Uniti e la Russia? O stanno cercando di indebolire la Russia in modo permanente?”.

Londra spinge la Moldavia nella Nato (e nel conflitto?)

"Voglio vedere la Moldavia equipaggiata con standard Nato" e "questa è una discussione che stiamo avendo con i nostri alleati" perché la Russia pone una minaccia di sicurezza alla Moldavia dal momento che "Putin è stato chiaro sulle sue ambizioni di creare una Russia più grande". Così la ministra degli Esteri del Regno Unito, Liz Truss, in un'intervista al Telegraph. Per Truss, l'obiettivo è di garantire che l'Ucraina sia "in grado in modo permanente di difendersi" e lo stesso si applica ad altri "Stati vulnerabili" come la Moldavia, vicino dell'Ucraina, che non è un membro Nato. Un invito che rischia di far infuriare Putin e allargare la mappa delle tensioni.

Russia, giallo a Mosca per l'incendio al centro di lancio degli shuttle

Nel frattempo ancora fiamme nei principali impianti russi. Ieri, come riporta il Messaggero, il fuoco è divampato nei locali dell'Istituto centrale di aeroidrodinamica Zhukovsky (TsAGI), nella regione di Mosca, il più importante Centro aerospaziale della Russia. "Ma quel fumo nero che sale dall'impianto, le cui foto hanno fatto il giro del mondo, è l'ennesima prova della non casualità di questi incendi. Tra gli sviluppi del TsAGI ci sono la partecipazione ai progetti del razzo Energia e dello Space Shuttle Buran, e anche se ora sembra tutto tornato normale, dal Cremlino cominciano ad ammettere che potrebbe essere in atto una cyberguerra messa in campo dall'Ucraina, o da altri paesi occidentali, contro la guerra scatenata dalla Russia nei confronti di Kiev", scrive il Messaggero.

Leggi anche: