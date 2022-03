"Il macellaio" Kadyrov. Lo manda Putin, ha il compito di uccidere Zelensky

"Il macellaio" Kadyrov. "Siamo alle porte di Kiev". In 10 mila con lui

Putin vuole la morte di Zelensky. Il segnale è arrivato forte e chiaro ai suoi uomini in Ucraina, ma per farcela lo Zar si è affidato soprattutto a chi ha combattuto e vinto la guerra in Cecenia, il dittatore Ramzan Kadyrov, detto "il macellaio". E' possibile che il despota ceceno sia arrivato sul campo di battaglia per coordinare il suo contingente in Ucraina. Il leader - si legge sul Corriere della Sera - è apparso in un video sul canale Telegram nelle vesti di condottiero. Indossa la mimetica, pronto a discutere le prossime mosse con i comandanti delle unità schierate nella zona di Hostomel. "L’altro giorno eravamo a circa 20 chilometri da voi nazisti, ora siamo ancora più vicino", ha affermato esortando i nemici ad arrendersi o "vi finiremo".

Parole - prosegue il Corriere - di un personaggio brutale, sanguinario, fedele esecutore degli ordini dello zar. Per ora non ci sono conferme sulla sua presenza mentre il Cremlino ha preferito affermare di non avere informazioni. Frase che lascia aperta ogni ipotesi attorno ad una figura che ama essere al centro dell’attenzione, non teme gli eccessi, buono per tutte le stagioni del Cremlino. All’inizio dell’operazione speciale il presidente Putin ha presenziato ad un’adunata di piazza con centinaia di miliziani, i «kadyrovtsky», uno show per accompagnare la notizia dell’invio di 10 mila uomini al fianco dell’Armata. Si tratta dell'esercito di Kadyrov.

