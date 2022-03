L'ironia del web su Zelensky: "Miglior attore protagonista del 2022"

Web, il presidente ucraino Zelensky si trasforma in un attore da Oscar!

L'ironia del web non ha limiti. Probabilmente aiutato dal suo passato da attore, comico e ballerino, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta vincendo la guerra della comunicazione contro il sovietico Putin. Il popolo di internet, dunque, ha pensato bene di trasformare il presidente Zelensky in un attore "da Oscar" per le sue ottime doti per quel che riguarda la comunicazione.

Leggi anche: