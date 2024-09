Libano, attacco hacker di Israele: esplodono i cercapersone dei militanti di Hezbollah

Il primo ministro, Najib Mikati, e gli altri ministri libanesi sono stati informati durante una riunione di governo degli "incidenti di sicurezza" avvenuti in diverse aree del Paese, dove in simultanea sono esplosi i pager di numerosi presunti militanti di Hezbollah. Secondo i media locali, il primo ministro ha chiesto al ministro della Sanità, Firas Abiad, di lasciare la riunione e di mobilitare tutte le risorse del ministero per curare i feriti negli ospedali.

E' di mille feriti, di cui cinque in condizioni gravi, il bilancio di un attacco hacker attribuito a Israele che ha fatto esplodere i cercapersone di numerosi presunti militanti di Hezbollah in Libano. Lo ha riferito l'emittente libanese Nbn, precisando che al momento non si hanno notizie di morti.