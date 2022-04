Massacro di Bucha, Cnn: un nuovo video dimostra la responsabilità dei russi

Guerra in Ucraina, Cnn: un nuovo video dimostra la colpa dei russi nel massacro di Bucha

Nonostante la Russia abbia ripetutamente negato di essere responsabile della carneficina a Bucha, veicoli e soldati russi sono stati visti in una strada della cittadina della provincia di Kiev vicino ai cadaveri di civili: lo mostra un nuovo video preso da un drone e ottenuto in esclusiva dalla Cnn, che ha geolocalizzato e confermato l’autenticità delle immagini riprese il 12 e 13 marzo.

Nel video si vede un veicolo militare russo ad un incrocio di Bucha, i corpi senza vita sono gli stessi che compaiono nelle immagini diffuse il primo aprile e in quelle satellitari di Maxar Technologies del 18 marzo. Un ulteriore video di droni del 13 marzo mostra un altro veicolo militare russo che viaggia più avanti sulla strada, in direzione dei corpi. Nel video del 12 marzo, si vedono alcuni soldati russi intorno a un veicolo militare parcheggiato fuori da una casa, proprio lungo la strada dove si trovavano i cadaveri. Non è chiaro cosa stessero facendo nella casa.

