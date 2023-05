Meloni mostra le immagini dell'alluvione al G7. Bilaterale con Sunak-Scholz

Maltempo Emilia, Meloni mostra una foto al vertice G7: "Solidarietà dei grandi"

La premier Giorgia Meloni ha mostrato agli altri leader del G7 i danni dell'alluvione in Emilia Romagna. A summit in corso, riferiscono fonti italiane, il premier Meloni continuava a ricevere foto di aggiornamento sul disastro generato dal maltempo, e così, vedendola turbata, gli altri big -tra questi i presidenti Joe Biden ed Emmanuel Macron, nonché il cancelliere Olaf Scholz e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen - le hanno chiesto se ci fosse qualche problema. Così Meloni ha mostrato le foto di quanto avvenuto in Emilia Romagna, incassando la solidarietà dei leader, alcuni dei quali hanno attivato gli ambasciatori in Italia per capire meglio la situazione.

G7: "La Russia ritiri subito le sue truppe dall'Ucraina"

Il G7 esorta la Russia a porre fine "alla sua aggressione in corso e a ritirare immediatamente, completamente e incondizionatamente le sue truppe e il suo equipaggiamento militare dall'intero territorio dell'Ucraina". L'aggressione della Russia contro l'Ucraina, si legge in una nota dei leader del Sette Grandi riuniti a Hiroshima, "costituisce una violazione del diritto internazionale, in particolare della Carta dell'Onu". Mentre, "una pace giusta non può essere realizzata senza il ritiro completo e incondizionato di truppe e attrezzature militari russe". Condanna, inoltre, "per la retorica nucleare irresponsabile della Russia".

G7, Meloni vede Sunak: "Coesione importante. Rilancio rapporti"

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, a margine dei lavori del G7 a Hiroshima. L'incontro e' avvenuto a poche settimane - riferiscono fonti italiane - dalla proficua visita a Londra di fine aprile dove i due Capi di Governo hanno sottoscritto un Memorandum d'Intesa sulla cooperazione bilaterale. L'intensita' del continuo dialogo fra Meloni e Sunak testimonia - spiegano le stesse fonti - come i rapporti fra Italia e Regno Unito stiano sperimentando un forte rilancio. I due Capi di Governo hanno discusso dei principali temi dell'agenda internazionale, partendo dal pieno allineamento, anche in ambito Nato e G7, e all'impegno comune rispetto all'aggressione russa all'Ucraina.

Meloni e Sunak hanno poi evidenziarto "la crescente interdipendenza fra macro-aree geografiche e l'importanza della coesione fra G7, alleati e democrazie, a tutela dell'ordine internazionale basato sulle regole, indispensabile alla sicurezza economica, anche per i Paesi del Sud Globale. Il presidente del Consiglio Meloni - in sintonia con il primo ministro Sunak che ha espresso apprezzamento e condiviso la linea - ha posto, inoltre, l'accento sull'importanza di attuare una politica di collaborazione costruttiva con i Paesi del Sud Globale, con particolare riferimento all'Africa, con un approccio di partenariato e non-predatorio. Cio' anche per poter affrontare - concludono le stesse fonti - in maniera coesa le sfide comuni del futuro, dai cambiamenti climatici al radicalismo.

G7, Meloni, Macron, Scholz, von der Leyen e Michel si incontrano prima dell'avvio dei lavori

G7, Cancelliere Scholz presto in Italia

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz sara' presto in visita in Italia. Lo si apprende da fonti italiane, a margine dell'incontro con Giorgia Meloni al G7 di Hiroshima.

Zelensky al G7, il cambio di programma ha un motivo preciso

Le missioni di Zelensky non si fermano all'Europa, Volodymyr Zelensky andrà anche in Giappone a Hiroshima e lo farà per partecipare al G7. La notizia, anticipata da Bloomberg, è stata confermata dal New York Times. Secondo il quotidiano il viaggio di Zelensky servirà a ricevere nuovi aiuti e armi per la guerra contro la Russia. Per il presidente dell’Ucraina soltanto ieri si pronosticava una presenza in videoconferenza. Un cambio di programma improvviso che può avere un solo significato: mandare un messaggio a Vladimir Putin.

Il vertice in Giappone è ufficialmente iniziato. I leader, tra cui la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si sono incontrati per una cerimonia di benvenuto nel Memorial Park, accolti dal primo ministro giapponese Fumio Kishida. Poi i sette leader visiteranno il Museo della Pace; seguirà la firma congiunta del Libro d’onore del museo, con un messaggio di ciascun leader che sarà poi scolpito su una stele in pietra collocata nei pressi del monumento commemorativo. Successivamente verrà deposta una corona di alloro al Cenotafio delle vittime della bomba atomica. Al termine è prevista la cerimonia della piantumazione di un albero.