Nato: "Russia 'congela' la guerra per una grande offensiva in primavera"

Stoltenberg (Nato): "La Russia 'congela' la guerra in vista di una grande offensiva in primavera"

"Le guerre sono sempre difficili da prevedere. Eravamo preparati all'invasione russa in Ucraina. Ora quello che vediamo è che la Russia sta cercando di congelare la guerra per permettere alle proprie truppe di recuperare e lanciare poi una nuova e grande offensiva la prossima primavera", le parole del Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg all'evento Global Boardroom del Financial Times.

Guerra, Papa Francesco: "Ricordiamo lo sterminio degli ebrei. La storia si ripete in Ucraina"

"Lunedì scorso il Centro per le Relazioni Cattolico-Ebraiche dell'Università Cattolica di Lublino ha commemorato l'anniversario dell''Operazione Reinhardt'. Essa, durante la Seconda Guerra Mondiale, ha provocato lo sterminio di quasi due milioni di vittime, soprattutto di origine ebraica. Il ricordo di questo orribile evento susciti in tutti noi propositi e azioni di pace. E la storia si ripete vediamo adesso cosa succede in Ucraina. Preghiamo per la pace", le parole di Papa Francesco durante l'udienza del mercoledì nell'Aula Paolo VI.

Guerra, Usa: non abbiamo fornito a Kiev armi per colpire in Russia

Gli Stati Uniti "non hanno fornito all'Ucraina armi per colpire fuori dal suo territorio ma per difendere la sua sovranità dall'aggressione della Russia", ha spiegato il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, rispondendo a una domanda sulle accuse di Mosca a Kiev di aver sferrato un attacco con un drone nei pressi dell'aeroporto di Kursk.

Guerra Russia Ucraina, Pentagono: non stiamo impedendo a Kiev di sviluppare armi"

"Non stiamo impedendo all'Ucraina di sviluppare le sue armi", ha detto il capo del Pentagono, Lloyd Austin, in una conferenza con il segretario di Stato Usa Antony Blinken e i loro omologhi australiani rispondendo ad una domanda della Cnn sull'ipotesi che Washington stia impedendo a Kiev di entrare in possesso o sviluppare missili a lungo raggio per attaccare nel territorio della Russia.