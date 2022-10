Chi è Svante Paabo, Premio Nobel per la Medicina 2022

Premio Nobel 2022 per la medicina a Svante Paabo

Dal Karolinska Institutet di Stoccolma, in Svezia è arrivato l'annuncio del riconoscimento del Nobel per la Medicina 2022. Quest'anno è stato assegnato al biologo svedese Svante Paabo "per le sue scoperte sui genomi degli ominidi estinti e l'evoluzione umana" e per aver aperto un nuovo campo di ricerca, la paleogenomica.

The 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Svante Pääbo “for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.” pic.twitter.com/fGFYYnCO6J — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2022

Chi è Svante Paabo

Svante Paabo è nato il 20 aprile 1955 a Stoccolma. Il 67enne può essere considerato una sorta di archeologo del Dna. L'annuncio è stato dato come da tradizione al Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia, e trasmesso in diretta via Internet e social network. Il riconoscimento anche per quest'anno è pari a 10 milioni di corone svedesi, al cambio odierno circa 917mila euro.