"Putin sta compiendo un genocidio". Biden avvicina la terza guerra mondiale

Guerra Russia Ucraina, addio definitivo alla trattativa diplomatica

Biden attacca ancora una volta Putin. Il presidente Usa ha scelto la linea dura anche nei toni e ogni tentativo di usare la diplomazia per far terminare il conflitto è ormai svanito, anzi aumenta sempre più il rischio di una terza guerra mondiale. I bombardamenti in Ucraina continuano senza sosta da 50 giorni e lo scontro tra il presidente Usa e quello russo si fa sempre più acceso. "Sì, l'ho chiamato genocidio", ha detto Biden ai giornalisti quando gli è stato chiesto delle sue precedenti affermazioni. "È diventato sempre più chiaro", "le prove stanno aumentando, è diverso dalla scorsa settimana".

"Putin sta cercando di cancellare l'idea di essere ucraini", ha avvertito Biden. "Lasceremo agli avvocati decidere come qualificarlo a livello internazionale, ma sicuramente a me sembra così", ha aggiunto. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato l'omologo degli Stati Uniti, Joe Biden, per aver usato la parola "genocidio" per descrivere l'invasione russa dell'Ucraina. "Parole vere di un vero leader", ha twittato Zelensky. Gli Usa intendono annunciare entro 48 ore altri 750 milioni di dollari in assistenza militare all'Ucraina invasa dalle forze russe.

