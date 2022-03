Guerra, "Russia e Ucraina vicine a un accordo". C'è la svolta tanto attesa

Russia e Ucraina verso l'accordo, parla Arduino Paniccia, presidente della Scuola di guerra economica e competizione internazionale di Venezia (Asce)



"Ritengo che per la prima volta dall inizio del conflitto si stia profilano la possibilità per le parti di avvicinarsi ad un accordo". Lo afferma ad Affaritaliani.it Arduino Paniccia, presidente della Scuola di guerra economica e competizione internazionale di Venezia (Asce), commentando i timidi segnali positivi arrivati dai colloqui di oggi in Turchia tra le delegazioni di Russia e Ucraina.

"Certamente l'Ucraina chiede garanzie internazionali sulla sua sicurezza futura, prima di accettare la neutralità e il disarmo del Paese, condizioni molto dure da accettare, soprattutto alla luce della situazione in cui si trova, oltre alla durata di 15 anni dei negoziati sullo status di Crimea e Donbass, durante i quali le parti non tenteranno di risolvere le questioni con l'uso della forza militare. Sono tutti elementi, per quanto non semplici, che possono diventare una base concreta per cominciare a parlarsi".

Secondo Paniccia "sembrano esserci anche i primi timidi segnali di stop alle azioni offensive delle armate russe. Tuttavia, per giungere a un accordo di pace sarà necessario convocare una grande conferenza internazionale in cui vi siano anche i rappresentanti delle potenze apparentemente non così coinvolte, ma in realtà attori protagonisti del futuro assetto di stabilità nella nuova globalizzazione. Attenzione però alle parole del segretario di Stato americano Blinken '(Mosca non sembra seria nei colloqui con l'Ucraina'). Una dichiarazione non propriamente ottimistica. E gli Usa in questa vicenda hanno dimostrato di essere molto bene informati", conclude.

Leggi anche:

" Guerra, Cacciari: "Il Pd ubbidisce 'immediately' agli ordini dell'America"

Ucraina, Massolo: "Pace lontana. Biden ha rischiato di allargare il conflitto"

Guerra Ucraina, la libertà di giudizio di Prodi e il monito di pace del Papa

Apple, bombe di Putin anche sulla produzione di iPhone Se: giù del 20%

Tim contesa tra due spasimanti: Kkr verso l'Opa, Cvc punta sull'enterprise

Lighyear, polemiche per il bacio gay: genitori sotto choc. Si muovono le Onlus

Della notte degli Oscar resterà lo schiaffo di Will Smith. VIDEO

BPER Banca, caro energia: stanziato €1 mld per le imprese

Intesa Sanpaolo, accolti colleghi della Pravex dall'Ucraina

Visco, Banca d’Italia: “Necessaria una cooperazione internazionale rilevante"