Senzatetto minaccia i passeggeri all'aeroporto di Parigi: ucciso dalla polizia

Minaccia i passeggeri all'aeroporto Charles De Gaulle: ucciso dalla polizia

Un uomo armato di coltello e dal comportamento aggressivo è stato ucciso dal fuoco degli agenti di polizia francese all'aeroporto Charles De Gaulle a Roissy. A renderlo noto è Bfmtv citando una fonte dell'inchiesta legata al caso. Le forze dell'ordine hanno chiesto invano a più riprese all'uomo, una persona senza fissa dimora, di gettare via il coltello. L'individuo si sarebbe quindi diretto verso i poliziotti per aggredirli e gli agenti hanno aperto il fuoco, ferendo l'uomo all'addome. Lo scontro si sarebbe verificato al terminal 2F. A quanto riferiscono alcuni passeggeri, sarebbe stato sparato un solo colpo. L'uomo sarebbe poi stato caricato su una barella e portato in una zona non accessibile ai passeggeri, dove sarebbe morto.