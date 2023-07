Terre rare, Von der Leyen sfida Xi: investimento da 45mld per l'oro del Sud

Materie prime, Ue investe 45 mld per le terre rare in America Latina

"Abbiamo deciso di intensificare la nostra cooperazione" in America Latina e i Caraibi. "Sotto la bandiera di Global Gateway, proponiamo di portare in America Latina oltre 45 miliardi di euro di investimenti europei di alta qualità. Sono già in cantiere oltre 135 progetti. Dall'idrogeno pulito alle materie prime essenziali. Dall'espansione della rete di cavi dati ad alte prestazioni. Fino alla produzione dei più avanzati vaccini mRna alle materie prime. Vogliamo aprire un partenariato con la regione sudamericana".

Come riporta Ansa, ha esordito così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in occasione della tavola rotonda con il presidente brasiliano, Ignazio Lula da Silva, e il premier spagnolo, Pedro Sanchez, prima del vertice Ue-Celac a Bruxelles.

Ue-Celac, Von der Leyen: “L’Europa sarà il vostro partner di riferimento sui minerali”

Sulle materie prime critiche, la presidente dell’Unione ha aggiunto, di fronte ai Paesi dell'America Latina e dei Caraibi, presenti al forum: "l'Europa vuole essere il vostro partner di riferimento. A differenza di altri investitori stranieri, non siamo interessati a investire solo nella pura estrazione delle materie prime. Vogliamo collaborare con voi per costruire capacità locali per la lavorazione o la produzione di batterie e per i prodotti finali come i veicoli elettrici. Oltre agli investimenti, possiamo contribuire con tecnologie di livello mondiale e con una formazione di alta qualità per i lavoratori locali".