Terza guerra mondiale, tv stato russa: "E' iniziata. Armi nucleari di Putin.."

Russia, "terza guerra mondiale è già cominciata". Annuncio in tv

La "terza guerra mondiale è già cominciata". A dirlo la tv di stato russa, che fa capo al Cremlino. Ad annunciarlo la presentatrice di Rossiya 1 Olga Skabeyeva, che, parlando dell'affondamento del Moskva "dovuto a un incendio", vede un escalation che porta alla "terza guerra mondiale". Non solo. A suo parere la Russia sta "probabilmente combattendo contro la stessa Nato".

Terza guerra mondiale, tv di Stato Russia: "Putin usi le armi nucleari"

Molto duri i commenti degli esperti in studio, visto che hanno suggerito a Putin di «usare armi nucleari su Kiev, così che la Russia possa bombardarli una volta e basta". Può bastare? no. In un altro programma è stato detto che l'Occidente sta fornendo all'Ucraina "miliardi di armi" e che Kiev, istigata dall'Occidente, sta alzando il livello delle "provocazioni, che sono ancora più sanguinose, orribili, completamente impensabili".

