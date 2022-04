"Terza guerra mondiale inevitabile". Parole dell'ex consigliere di Merkel

Escalation continua tra Occidente e Russia



Attacchi ai civili e crescenti preoccupazioni sull'uso di armi chimiche da parte della Russia: in merito ai presunti crimini di guerra in Ucraina, in Germania è scoppiato un dibattito sull'opportunità che Berlino metta a disposizione armi pesanti per aiutare Kiev. Il ministro degli Esteri Annalena Baerbock, ad esempio, si è espressa a favore.

In tutte le dichiarazioni il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj rilancia la sua richiesta di armi pesanti. L'Ucraina ne ha bisogno, ad esempio, per liberare la città di Mariupol. "Se avessimo aeroplani e abbastanza veicoli corazzati pesanti e l'artiglieria necessaria, potremmo farlo", dice.

L'ex consigliere politico-militare dell'ex Cancelliera Angela Merkel si è espressa contro la consegna di armi pesanti all'Ucraina. L'ex generale di brigata Erich Vad ha affermato all'agenzia di stampa tedesca che questo tipo di consegne a Kiev sono potenzialmente un "percorso verso la terza guerra mondiale".

Sistemi d'arma complessi come il carro armato Leopard o il veicolo da combattimento della fanteria Marder possono essere azionati e utilizzati correttamente solo dopo anni di addestramento, ha affermato Vad. Non sono di alcuna utilità per gli ucraini militarmente al momento e nemmeno nel prossimo futuro.

"Stiamo facendo un sacco di retorica sulla guerra", ha detto Vad. "Ma come tutti sappiamo, la strada per l'inferno è sempre lastricata di buone intenzioni. Se non vogliamo la terza guerra mondiale, prima o poi dovremo uscire da questa logica di escalation militare e avviare i negoziati".

Vad ha messo in guardia dal bollare Vladimir Putin come un despota patologico con il quale non si può più parlare. Per quanto terribile sia la guerra in Ucraina in violazione del diritto internazionale, fa parte di una catena di guerre recenti tutte comparabili.

