Trump è nei guai: trovati vuoti 43 scatoloni etichettati come "top secret"

Trump, trovati vuoti 43 scatoloni cosniderati "classificati"

Sono più di cento i documenti sequestrati dall’Fbi nelle perquisizioni a Mar-a-Lago, in Florida, dove si trova il resort di Donald Trump, ma anche decine di contenitori vuoti. Il dipartimento della Giustizia ha comunicato nuovi dettagli dell’operazione avvenuta l’8 agosto, pubblicando l’elenco degli oggetti sequestrati. Nelle otto pagine di elenco figurano foto, riviste, libri, documenti “top secret”, “secret” e “confidential”. Gli agenti federali hanno trovato anche 43 contenitori vuoti con l’etichetta “classificati”, dove probabilmente c’erano documenti secretati, e altri 28, ugualmente vuoti, in un contenitore con scritto “da restituire allo staff del segretario/consigliere militare”.

Trump accusa Biden: "O è matto o è demente"

Intanto Donald Trump non perde le sue abitudini e attacca ad alzo zero il presidente Joe Biden. Sul suo social network, Truth, il tycoon accusa l'ex vice di Obama di essere "matto o affetto di demenza senile". Nel suo post, l'ex presidente ha accusato Biden di aver "minacciato l'America di voler usare la forza militare". Il tycoon ha aggiunto in un altro post: "Qualcuno dovrebbe spiegare a Joe Biden, lentamente ma con forza, che MAGA significa, con la forza che possono ottenere le semplici parole, RENDERE DI NUOVO GRANDE L'AMERICA! Se non vuole rendere di nuovo grande l'America attraverso parole, azione e pensiero - e non lo sta facendo - certo non dovrebbe rappresentare gli Stati Uniti d'America".