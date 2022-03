Ucraina, fuga della moglie del re dell'Uranio. Fermata con 28mln in contanti

Guerra Russia Ucraina, la modella e i sospetti alla dogana ungherese

La guerra in Ucraina prosegue senza sosta ormai da un mese. Sono milioni i cittadini di quel Paese massacrato che con ogni mezzo stanno cercando di lasciare le bombe e cercare un rifugio in Europa. Tra queste c'è anche Anastasia Kotvitska, una modella ucraina che la fuga l'ha tentata anche lei, ma - si legge sul Messaggero - destando più di un sospetto quando è arrivata alla dogana ungherese. Che ci facevano lì quei due muscolosi ungheresi carichi di valigie, ben sei, che l'accompagnavano? Inevitabile la richiesta di ulteriori informazioni, e quasi scontata la successiva apertura dei pesanti bagagli.

Le sei valigie - prosegue il Messaggero - sono state fotografate, aperte, sul pavimento di una stanzetta attigua al corridoio dal quale passano i profughi, tra uno scatolone di merendine e una pattumiera. Contenevano 28 milioni di dollari, quasi tutti in banconote da 100, e 1,3 milioni di euro. Il marito di Anastasia, Igor Kotvitsky, è molto famoso per avere guidato per anni il sistema di energia nucleare e per essere il responsabile dei depositi di uranio. L'Ucraina è il primo produttore europeo di questo metallo indispensabile per alimentare le centrali nucleari: molta energia atomica e un sacco di soldi.

