Ucraina, la Turchia non si unirà alle sanzioni occidentali contro la Russia

Guerra Russia-Ucraina, la Turchia non si allinea alle sanzioni occidentali contro la Russia

La Turchia non si unirà alle sanzioni dei Paesi occidentali contro la Russia, volute per condannare l’invasione dell’Ucraina. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu in occesione di un forum diplomatico ad Antalya, Turchia. "Riteniamo che le sanzioni non risolveranno il problema", ha detto il ministro Cavusoglu.

Inoltre, il ministro degli Esteri turco ha riferito che la Turchia ha chiesto aiuto a Sergei Lavrov, suo equivalente russo, per poter evacuare i cittadini rimasti intrappolati nella città di Mariupol, in Ucraina meridionale, assediata dai russi.

Intanto, l'Ucraina sta lavorando con Israele e Turchia, in qualità di Paesi mediatori, per definire il luogo e la cornice per i negoziati di pace con la Russia: lo ha detto il consigliere presidenziale e capo negoziatore ucraino, Mykhailo Podolyak.

Leggi anche: