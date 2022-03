Ucraina, Zelensky chiede armi all'Occidente: "Non avete il coraggio"

Zelensky chiede altre armi all'Occidente

Il presidente ucraino Zelensky ha rilasciato un'intervista ai media russi, bloccata dall'Autority di Mosca ma poi pubblicata da un sito anti-Putin, in cui il presidente invoca l'invio di armi dall'Occidente, accusando i leader: "Non avete il coraggio". Intanto russi e ucraini fanno sapere che il nuovo giro di negoziati sarà in Turchia a partire dalla giornata di lunedì 28 marzo al 30 marzo. Sul terreno si registrano alcune battute di arresto dell’esercito russo, a Est e sul Mar Nero, ma combattimenti e bombardamenti continuano in molte città del Paese invaso.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sostiene che "La guerra di Putin va fermata. Il pericolo è reale, le bombe russe stanno esplodendo in Ucraina causando la morte di centinaia di civili. Bombe che scoppiano ai confini dell'Unione Europea. Questa invasione violenta va fermata, prima che la guerra diventi ancora più catastrofica e Putin porti avanti azioni ancora più disperate".

Joe Biden ha definito Vladimir Putin “macellaio” dicendo che “non può restare al potere”, frase che non ha riscontrato il consenso del presidente francese Emmanuel Macron, tra i leader occidentali che dall’inizio dell’invasione in Ucraina hanno avuto più contatti con il presidente russo. Il capo della diplomazia Usa Antony Blinken ha precisato che la fine del potere di Putin non fa parte della strategia di Washington.

