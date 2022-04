Ucraina, Zelensky: sanzioni alla Russia insufficienti. Kuleba: vogliamo armi

Guerra Russia-Ucraina, il presidente Zelensky: "Le sanzioni a Mosca sono insufficienti"

Il presidente ucraino Zelensky nella notte ha diffuso un video messaggio con cui ha commentato le sanzioni occidentali a danno della Russia: "Vengono bloccati i nuovi investimenti in Russia, vengono applicate restrizioni contro diverse banche sistemiche in Russia, vengono aggiunte sanzioni personali e altre restrizioni. Questo pacchetto ha un aspetto spettacolare. Ma non è sufficiente". Il leader ucraino ha sottolineato che le sanzioni non saranno mai sufficienti, se commisurate alla violenza di Bucha. "Continueremo a insistere su un blocco completo del sistema bancario russo dalla finanza internazionale", ha aggiunto.

Intanto, il numero dei civili uccisi a Bucha continua a crescere: finora sono 320 i corpi trovati in case, piazze e parchi. “La gente cercava di seppellire i morti in modo che i cani non li portassero via. Quasi nel 90 per cento dei casi sono ferite da proiettili, non schegge". Lo ha afferma il sindaco di Bucha Anatoly Fedoruk in un'intervista alla tv ucraina Dw. Spaventano anche i numeri di Mariupol: dall’inizio dell’assedio sono oltre 5 mila i civili uccisi nella città sul Mar d'Azov. Secondo il sindaco, Vadym Boichenko, tra le vittime ci sono anche 210 bambini e, a causa dei bombardamenti, oltre il 90% delle infrastrutture cittadine sono state distrutte.

Il ministro degli Affari esteri dell'Ucraina, Dmytro Kuleba, continua a chiedere alla Nato l’invio delle armi. "Ci sono due modi di approccio al tema della fornitura di armi. Il primo è quando non vuoi dare forniture e il tuo argomento è che non si deve fare perché' questo spingerà tutti nella guerra. Il secondo è completamente diverso: daremo tutte le armi necessarie all'Ucraina così che né noi né la Nato dovremo combattere questa guerra, perché' gli ucraini lo faranno per noi”.

“Penso – ha aggiunto Kuleba alla riunione dei ministri degli Affari esteri dei Paesi alleati - il patto che gli ucraini stanno offrendo sia equo: se ci date le armi, noi sacrifichiamo le nostre vite e la guerra sarà contenuta in Ucraina".

Leggi anche: