Ue: Tajani, rieletto presidente prima commissione PE

Tajani eletto Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento europeo

"Questa mattina sono stato rieletto per acclamazione Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento europeo. Ringrazio i miei colleghi per la fiducia. Continuero' a battermi per garantire centralita' e indipendenza del Parlamento europeo, espressione democratica di tutti i cittadini UE". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito Popolare Europeo.

