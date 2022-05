Usa, 19 bambini uccisi in una scuola del Texas. Il killer è 18enne, 22 morti

Usa, ennesima strage di bambini. Bilancio tra i più pesanti di sempre

Gli Stati Uniti sono sotto choc per l'ennesima strage di bambini in una scuola, si tratta dell'11mo episodio con le stesse modalità degli ultimi 23 anni. Ma quello accaduto in Texas per il bilancio finale delle vittime è uno dei più gravi di sempre negli Usa. Una nuova Sandy Hook, dieci anni dopo. Questa volta a Uvalde, Texas, città al confine con il Messico. Un ragazzo parcheggia l'auto, raggiunge il campus di una scuola elementare, la Robb Elementary School, armato di fucile e pistola semiautomatica, e spara. Pesantissimo il bilancio: 22 le vittime di cui 19 bambini, due adulti, e l'uomo che ha sparato, Salvador Ramos, di 18 anni.

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, di rientro dall'Asia, ha chiesto in un discorso alla nazione quando il suo Paese si opporrà alla lobby delle armi. "Come nazione, ha detto ha detto Biden alla Casa Bianca, dobbiamo chiederci, in nome di Dio, quando ci opporremo alla lobby delle armi", ha detto Biden alla Casa Bianca. Ma non solo. Per dare la misura di come l’America sia sotto choc Biden ha sottolineato di essere “stanco di tutto questo. Dobbiamo agire, dobbiamo trasformare il dolore in azione. E non ditemi che non possiamo fermare i massacri”. Perché - ha continuato - vogliamo rassegnarci ai massacri? Perché continuiamo a lasciare che questo succeda. Dobbiamo contrastare - ha ribadito - la lobby delle armi”. Annunciando di aver ordinato che le bandiere degli Stati Uniti “sventolino a mezz'asta”.

