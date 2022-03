Yudashkin, Parigi cancella la sfilata dello stilista. Non condanna la guerra

Guerra Russia-Ucraina, Valentin Yudashkin: cancellata la sfilata del designer sostenitore di Putin

In seguito alla mancata presa di posizione contro la guerra in Ucraina dello stilista russo Valentin Yudashkin, la Fédération de la Haute Couture et de la Mode ne ha cancellato lo show digitale. “Abbiamo una ferma presa di posizione contro l’iniziativa presa dal presidente della Federazione Russa. Non abbiamo niente contro i russi, ma non supporteremo né accetteremo di avere all’interno del nostro calendario chi supporta le sue posizioni”, ha dichiarato Ralph Toledano, presidente della Fédération, a Wwd.

L’appuntamento, previsto per oggi, è stato quindi eliminato dal programma. “Il nostro team – ha continuato Toledano – ha fatto ricerche approfondite da quando è iniziato l’attacco in Ucraina per controllare se avesse preso le distanze e verificare la sua posizione nella sfera russa. È stato chiaro che è un affiliato del regime. In quanto tale ritengo non abbia spazio nel calendario”. La vicinanza di Yudashkin a Putin, inoltre, è confermata dalle uniformi per l’esercito russo, di cui è il designer.

“Finora i criteri per l’inclusione nel calendario sono stati la creatività e l’interesse artistico dei candidati. Ci siamo confrontati con una situazione completamente nuova. Nel nostro piccolo siamo spinti a considerare questo aspetto dal momento in cui rifiutiamo e combattiamo come possiamo l’iniziativa presa dalla Federazione Russa”, ha detto Toledano, specificando che non tutti i russi possono rispondere delle azioni del proprio presidente.

