Zelensky sputa nel piatto in cui mangia e tratta l'Ue come una pezza da piedi

Zelensky si lamenta dei "ritardi" per entrare nella Nato, la reazione isterica che crea sgomento tra i vertici

La vicenda che riguarda Zelensky sta confermando che si tratta di una vicenda sempre più surreale ed il vertice Nato che si tiene a Vilnius in Lituania ne ha dato plastica conferma. La Nato, tramite il suo segretario generale Jens Stoltenberg, ha fatto sapere al leader ucraino che “l’adesione ci sarà solo quando ci saranno tutte le condizioni”. Così prima si atterrare a Vilnius, come programmato, Zelensky ha fatto un bello sputazzo nel piatto dove (letteralmente) mangia, visto che dopo si è abbuffato alla cena ufficiale.

“È assurdo e senza precedenti che non ci sia un calendario, né per l’invito né per l’ingresso dell’Ucraina nella Nato», ha sentenziato indignato alquanto. Ma non contento, appena atterrato, è andato a sobillare la folla a Vilnius è ne ha sparata un’altra: "La Nato renderà l'Ucraina più sicura e l'Ucraina renderà la Nato più forte". Ringraziamo dunque l’Ucraina che “ci renderà più forti”. Per ora, però, ci ha reso solo i mutui e l’energia molto più alti. Dunque l’uomo dalla maglietta militare sudata e che ballava sui tacchi a spillo prende a pesci in faccia chi gli ha permesso di resistere e contrattaccare la Federazione Russa, fornendogli armi e un mare di euro – dollari.