Aldi lancia le bottiglie di cartone per il vino: obiettivo sostenibilità

Aldi porterà nei suoi supermercati del Regno Unito due etichette di vino bianco e rosso contenuto in bottiglie realizzate al 94% da cartone riciclato

Aldi si conferma una delle aziende della grande distribuzione che più si interessa alla sostenbilità ambientale. Come riporta Gambero Rosso, la catena di supermercati nel Regno Unito si prepara al lancio di vini contenuti in bottiglie prodotte quasi interamente da cartone riciclato chiamate Frugal Bottle. Il packaging per le due etichette disponibili, uno rosso e uno bianco, sono state realizzate in collaborazione con Frugalpac.

Sugli scaffali britannici del Regno Unito si potranno quindi trovare uno Shiraz e un Sauvignon Blanc dell’azienda Cambalala in Sud Africa, al prezzo di 7,99 sterline (circa 9 euro) a bottiglia. Il debutto ufficiale arriverà il 18 marzo per la Giornata del Riciclo mondiale. "I consumatori si stanno sforzando di diventare più sostenibili nella loro vita quotidiana, cercando piccoli modi per fare una grande differenza per il nostro pianeta. - ha detto Julie Ashfield, direttore acquisti di Aldi UK - Siamo orgogliosi di essere il primo supermercato a lanciare una bottiglia di carta a marchio proprio, contribuendo a promuovere un cambiamento sostenibile".

Le bottiglie sono state realizzate da cartone riciclato al 94% e riveste un sacchetto per alimenti in cui è contenuto il vino. Questa soluzione secondo riporta l'azienda ha una impronta di carbonio inferiore all'84% rispetto a una bottiglia di vetro ed è cinque volte più leggera.

"La nostra ambizione è sempre stata quella di dare a più persone l'opportunità di poter usufruire delle nostre bottiglie Frugal di carta, offrendo loro scelte più ecologiche. - ha dichiarato Malcolm Waugh, amministratore delegato di Frugalpac - Il lancio in uno dei principali supermercati del Regno Unito significa che un maggior numero di acquirenti potrà bere in modo responsabile e sostenibile. Siamo lieti di far parte di questo viaggio".