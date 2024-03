Chiara Ferragni, la sorella Francesca fa flop come food influencer

Francesca Ferragni, sorella maggiore della più famosa Chiara, si diletta come food influencer ma i follower su Instagram continuano a calare

Chiara Ferragni non è l'unica della famiglia ad essere molto presente sui social. Valentina è riuscita a ritagliarsi un proprio spazio con una certa notorietà mentre la maggiore, Francesca, ha qualche difficoltà in più. Di lavoro fa la dentista ma negli ultimi tempi si diletta come food influencer su Instagram con poca fortuna.

Come riporta Gambero Rosso, all'inizio di febbraio Francesca Ferragni ha pubblicato il video della ricetta per la granola e per lo più i commenti sono stati positivi (lasciando il dubbio che come Chiara abbia censurato quelli negativi) e pochi giorni dopo ci ha riprovato con la torta di patate. Anche qui gli haters sembrano assenti. I dubbi spariscono in parte quando Francesca invita la madre Marina Di Guardo per preparare con lei la pasta al forno. "A me fate ridere xke fate a finta di cucinare e poi vi fate vedere che andate a mangiare nei ristoranti che nessun essere umano si può permettere…..", scrive un utente. "Credibilità? Zero. Recitazione? due", commenta un altro.

In ogni caso nell'ultimo mese il numero di follower di Francesca Ferragni è lettarmente costante. La food influencer improvvisata ha perso 5.600 seguaci, con un calo costante di circa 200 follower al giorno. Curiosamente però i video più visti sul suo profilo sono quelli in cui cucina, con oltre 2 milioni di views per la sua pasta al forno.