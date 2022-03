Guida Michelin 2022: due chef italiani neostellati nell'edizione francese

Le nuove stelle assegnate dal mito dell'editoria

L’edizione 2022 della Guida Michelin “Francia” premia la coppia di chef italiani Alessandra Del Favero-Oliver Piras. Dal 2020 guidano la cucina del “Carpaccio”, il ristorante dell’hotel Royal Monceau nel pieno centro di Parigi, con il design di Philippe Starck e un menù con forti influenze della cucina italiana: dal carpaccio di fassona alla cotoletta alla milanese.

Del Favero e Piras, con una stella, sono tra gli chef premiati da questa nuova edizione della mitica guida: 41 nuovi stellati, 6 bistellati, 2 tristellati e 81 stelle verdi. Per questa prima presentazione post-pandemia, con due mesi di ritardo dovuti proprio al Covid, Michelin per la prima volta ha scelto una location diversa da Parigi, optando per il teatro di Cognac. Una rottura con la tradizione spiegata dal direttore internazionale Gwendall Poullenec col fatto dal fatto che la maggior parte degli chef stellati ormai lavorano lontano dalla Capitale.

Autentico mito dell’editoria mondiale, la “Guida Michelin” è anche considerata il più antico e fulgido esempio di brand journalism: fu infatti lanciata nel 1889, insieme all’azienda gomme per veicoli. I fondatori André ed Édouard Michelin ebbero la felice intuizione di varare un prodotto editoriale che invogliasse i francesi a viaggiare, individuando i migliori alberghi e ristoranti per le soste. Pur non invitando direttamente all’acquisto degli pneumatici, non c’è dubbio che la leggendaria Michelin abbia centrato l’obiettivo, solleticando la passione più autentica dei suoi tanti lettori.

