Obicà Mozzarella Bar, ecco Summer Wonder: un menù estivo elegante e innovativo

Obicà Mozzarella Bar, le sorprese per l'estate nel nuovo menù

La nuova Pizza Obicà (nata dall’unione di lievito madre naturale e farina del Molino Paolo Mariani e frutto di una lenta lievitazione di almeno 48 ore) emblema di "Summer Wonder" il menù estivo di Obicà Mozzarella Bar che regala tante sorprese ai clienti dei ristoranti (20 tra l'Italia e il resto del mondo: l'ultimo arrivato nel centro di Milano, in via Cusani). Dal “Polpo con Maionese al Lime, Pomodori Datterini Confit, Rucola e Crumble di Pane” fino al “Babà” in versione “to share”, con con Frutta Fresca di Stagione, Crema Chantilly al Passito. Andiamo a scoprire i segreti delle proposte estive dei locali di proprietà della Famiglia Scudieri.

Obicà Mozzarella Bar: il menù Summer Wonder per l'estate 2022

Obicà Mozzarella Bar, l’insegna di ristorazione portavoce dell’autenticità e della genuinità dei prodotti italiani con un approccio conviviale e cosmopolita, dà il benvenuto alla stagione estiva presentando “Summer Wonder”, un menù con tante nuove proposte che affondano le proprie radici nella tradizione e nella qualità dell’Italia.

Obicà Mozzarella Bar, il nuovo locale a Milano (aperto ad aprile)

Un’occasione, quella della presentazione della carta estiva, perfetta per inaugurare ufficialmente il nuovo corso di Obicà già anticipato lo scorso aprile con l’apertura del locale milanese in Via Cusani 1. Il Gruppo, che vanta location in quartieri iconici delle principali città italiane e all’estero, ha infatti intrapreso un percorso evolutivo che sta rivoluzionando l’immagine del Brand rendendo ancora più centrale l’esperienza del cliente e offrendo un viaggio gastronomico lussuoso nel rispetto della semplicità della cucina italiana. Questa evoluzione si traduce in una nuova brand identity, declinata in nuovi materiali all’interno del ristorante, nuove divise del personale, un sito web completamente rinnovato nella grafica (www.obica.com) e un nuovo stile sui profili social del marchio.

Obicà Mozzarella Bar, il nuovo menù

Il nuovo menù di Obicà raccoglie l’essenzialità, l’eleganza e la semplicità dell’insegna con un twist innovativo e vede tra i suoi protagonisti ingredienti stagionali, freschi e di alta qualità in grado di trasportare nei piatti l’autentico sapore dell’estate. Tra le nuove proposte spiccano piatti quali il “Polpo con Maionese al Lime, Pomodori Datterini Confit, Rucola e Crumble di Pane”, l’“Insalata Tonnetto Alletterato con Rucola, Carote Viola, Pomodorini Neri, Cetrioli, Olive Taggiasche, Salsa Yogurt e Lime”, gli “Spaghetti Neri alla Chitarra con Gamberi, Pomodori Datterini Gialli e Granella di Pistacchi Siciliani” e l’immancabile “Babà” in versione “to share”, con con Frutta Fresca di Stagione, Crema Chantilly al Passito. Sempre disponibili in carta i classici di Obicà tutti da condividere come le “Degustazioni” di Mozzarelle e Salumi, gli Small Plates e i “Lievitati” come Focacce e Crostini preparati con differenti topping.

(ph Andrea Granatiero)



Obicà Mozzarella Bar, la nuova Pizza Obicà

Grande novità presentata con l’arrivo di “Summer Wonder” è l’iconica Pizza Obicà che, nata dall’unione di lievito madre naturale e farina del Molino Paolo Mariani e frutto di una lenta lievitazione di almeno 48 ore, abbandona la forma ovale per diventare tonda. Un ritorno alle origini con un richiamo alla forma più semplice ed essenziale di tutte, in linea con l’elegante minimalismo del Gruppo. Dall’ormai iconica “Bufala DOP”, alla “’Nduja di Spilinga” con Stracciatella, Pomodoro Biologico e Parmigiano Reggiano al Basilico, passando per la “Filetti di Alici” con Mozzarella di Bufala DOP, Pomodoro Bio, Stracciatella, Pomodori Datterini Gialli, Frutti del Cappero e Basilico Fresco, fino alla “Burrata e Zafferano” con Mozzarella di Bufala, Ricotta di Bufala, Cialde di Parmigiano Reggiano al Basilico e Pepe, tutte le Pizze Obicà – disponibili anche in altre varianti – risultano al palato leggere, soffici e fragranti.

Obicà Mozzarella Bar: da Milano a New York e.... 20 ristoranti in tutto il mondo

Obicà Mozzarella Bar è il Gruppo portavoce dell’autenticità e della genuinità dei migliori prodotti italiani nel mondo e conta, ad oggi, 20 ristoranti tra Italia ed estero, dall’atmosfera cosmopolita e conviviale. Da Milano a Palermo, da New York a Tokyo, l’emblema del Brand è la Mozzarella di Bufala Campana DOP. In dialetto napoletano Obicà significa “Eccolo qua!” ed è un’espressione usata per indicare qualcosa di sorprendente, proprio come una Mozzarella, morbida, saporita, da gustare nelle sue infinite declinazioni. La filosofia alla base dell’insegna - fondata nel 2004 da Silvio Ursini e attualmente di proprietà della Famiglia Scudieri - intreccia l’anima italiana a uno spirito cosmopolita, in un mix di convivialità e innovazione, con l’obiettivo di offrire ai clienti un’esperienza di lusso accessibile a tutti.

