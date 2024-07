Oscar Farinetti scatenato: "Vino naturale è un termine fascista"

Farinetti: "Vino naturale è un termine fascista. Dobbiamo imparare a raccontare dai francesi". Poi attacca anche Report

Oscar Farinetti ce ne ha per tutti dal palco della diciottesima edizione di Mare e Vitovska al Castello di Duino Aurisina in cui ha presentato il suo ultimo libro "10 mosse per affrontare il futuro. Una via nuova attraverso il piacere e la bellezza”. “L'identità è il marketing del territorio e va portata avanti con tenerezza, come ho visto fare da voi qui sul Carso, - ha detto il fondatore di Eataly parlando dei vini locali - non con quella figaggine che hanno certi che dicono di fare il vino naturale e ti guardano dicendo: voi usate merda, io sono più figo di te perché sono naturale”.

Farinetti difende la sostenbilità della produzione industriale a livello economico e ambientale, tanto da definire il termine "naturale" come "fascista, c'è bisogno di libertà". Farinetti poi si scaglia contro il concetto di "piccolo è bello", curiosamente davanti a una platea di piccoli e piccolissimi produttori, definendo quelli che lo sostengono come "fighetti che non capiscono niente del vino".

Farinetti sottolinea che gli italiani devono imparare a costuire un racconto del proprio prodotto: "i francesi sono bravissimi in questo. Noi italiani siamo molto più bravi di loro con la manifattura delle cose, per esempio, ma non siamo bravi a raccontarlo”.

Farinetti alla fine esce fuori dal seminato parlando anche di cambiamento climatico con la seguente stoccata: "Stiamo facendo gli struzzi! Siamo l'ultimo paese in Europa per il ricorso all'elettrico, perché si sta facendo un gran casino sul problema delle batterie. Ne ha fatto una puntata anche quella trasmissione...come si chiama quella trasmissione di destra, che si spaccia di sinistra ma non lo è, è di destra, quella della RAI che ci ha sputtanato anche il vino. Ah sì, Report".