Panino al polpo, da piatto di pescatori a trend food dell'estate 2023

Panino al polpo, il trend food dell'estate 2023 conquista tutti

Nasce come specialità pugliese, tradizione culinaria tipica delle coste, per poi diffondersi anche in Sicilia, in Campania e in Sardegna (in particolare ad olbia). Stiamo parlando del panino al polpo, che è il vero trend food dell'estate 2023, così come nell'estate 2022 lo è stata la burratina. Gli hashtag sui social sul tema #paninoalpolpo e simili sono super popolari, un segno della tendenza soprattutto tra i giovani.

Il panino al polpo lo si può trovare in varie versioni, bollito, fritto, rosticciato, insieme a una serie di abbinamenti infiniti, dalla scarola alla burratina, dai pomodorini ai pistacchi. A gustarlo sono soprattutto i turisti in vacanza nel Sud Italia, ma ormai è talmente popolare da trovarlo un po' ovunque, incluse le grandi città del Nord. Ma da dove ha origine questo piatto? Secondo la tradizione, il panino al polpo è nato in Puglia, più precisamente a Bari, storica città di pescatori. Il polpo a Bari è cultura e tradizione: per la festa del patrono San Nicola le bancarelle infatti si riempiono letteralmente di panino con il polpo ed è piuttosto usuale vedere persone di una certa età con le tipiche vestagliette intente a cullare con le gambe bacinelle piene di polpi. Da lì l'iconico street food pugliese è diventato via via il piatto più richiesto nelle trattorie a bordo mare e nei fast food, sebbene non sia uno junk food, tutt'altro.

Il panino con il polpo è diventato un brand così evocativo che si sono aperti locali dedicati. Uno fra tutti è Pescaria, un progetto nato a Polignano a Mare da Bartolo L'Abbate e Domingo Iudice. Una sorta di family restaurant che somiglia a un fast food ma con solo piatti di pesce cucinati in modo gourmet. Non a caso qui il panino con il polpo è il più richiesto, e viene fatto con un pane bianco tipo rosetta/michetta, polpo fritto e rape, servito con mosto cotto di fichi, ricotta e pepe. Il successo della formula è stato tale che in pochi anni è diventato un marchio con aperture a Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna, Trani, Napoli e progetti di esportazione in città europee.